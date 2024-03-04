В Приангарье создали первый в РФ эндаумент-фонд при больнице

Первым донором эндаумент-фонда "Наука 38" стал Сбербанк

ТАСС, 4 марта. Эндаумент-фонд создали при Иркутской областной детской клинической больнице. Он станет первым таким фондом при больницах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Байкальского банка Сбербанка.

"Да, [первый] в России при больнице, потому что они обычно при научных центрах, институтах, а здесь непосредственно при госпитале", - сообщили в пресс-службе. Первым донором эндаумент-фонда "Наука 38" стал Сбербанк. Размер пожертвования составил 100 млн рублей.

"Мы с готовностью стали первым донором эндаумент-фонда, который будет направлен на поддержку и развитие детской медицины в Иркутской области. Это будет источник долгосрочного финансирования проектов, направленных на улучшение здоровья и благополучия детей", - процитировала пресс-служба финучреждения председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина.

Главный врач больницы Юрий Козлов сообщил в своем Telegram-канале, что программа направлена на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. "Важно, что фонд не расходует вложенные в него средства, а лишь проценты от размещения капитала", - подчеркнул он.

Эндаумент-фонд (фонд целевого капитала) формируется за счет пожертвований дарителей на бессрочной основе. Собранные денежные средства не тратятся, а инвестируются и приносят доход получателю (школе, вузу, музею или больнице).

Иркутская областная детская клиническая больница за год оказывает помощь более чем 10 тыс. детей и консультирует свыше 42 тыс. человек. В 2021 году в больнице была открыта самая высокотехнологичная за Уралом операционная.