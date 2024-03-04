В Петербурге в марте начнут реконструировать старейший офис МФЦ

После ремонта увеличат количество окон обслуживания, в них установят терминалы оплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Реконструкция старейшего офиса многофункционального центра Центрального района Петербурга начнется 18 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МФЦ Петербурга.

"С 18 марта по плану начнется реконструкция МФЦ на Невском проспекте, д. 174. Это один из самых первых центров в Петербурге. После ремонта увеличится количество окон обслуживания, в них будут установлены терминалы оплаты, расширится площадь помещения, будут установлены дополнительные сервисы, такие как мультимат, сектор пользовательского сопровождения", - сообщили в пресс-службе.

МФЦ оформят по проекту победительницы конкурса дизайна и искусства St. Petersburg Young Design 2022.

На Невском проспект, 174, находился Александро-Невский дом призрения бедных духовного звания. Четырехэтажное здание было заложено в 1863 году по проекту епархиального архитектора Григория Карпова и закончено в конце 1869. На первом этаже здания с 2009 года находится МФЦ Центрального района.

МФЦ в торговых центрах

МФЦ размещаются на свободных площадях торговых центров Петербурга. Сейчас на этих площадках работают пять МФЦ. В 2023 году был открыт МФЦ в торговом комплексе "Гарден Сити" в Приморском районе. По словам экспертов, это положительно влияет на финансовые показатели и трафик торговых комплексов.

Как сообщила ТАСС руководитель направления аренды ТВК "Гарден Сити" Наталия Козырева, ТЦ выигрывает за счет притока посетителей, посещаемость торгового центра распределяется в течение недели более равномерно, тогда как обычно основные потоки посетителей приходятся на выходные и праздничные дни. "Также появление МФЦ позволяет привлечь новых арендаторов, благодаря расширению целевой аудитории", - отметила она.

По данным пресс-службы МФЦ Петербурга, небольшой многофункциональный центр на 15-20 окон в день обслуживает 300-500 заявителей.

Сегодня в городе действуют 63 МФЦ на 1 180 окон, пять специализированных центров госуслуг для бизнеса и пять мобильных офисов. Еще 27 МФЦ за это время были отремонтированы. Согласно плану по реновации МФЦ, в 2023 году были отремонтированы пять центров госуслуг в Кировском, Красносельском, Московском, Невском и Петродворцовом районах. Эти центры возобновили работу в конце прошлого года. За 2023 год петербуржцы воспользовались различными сервисами МФЦ почти 13 млн раз.