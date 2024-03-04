Азаров заявил, что Самарская область поможет с ремонтом после инцидента на ж/д мосту

Министерству транспорта региона поручили подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по маршрутам, где временно приостановлено движение

ТАСС, 4 марта. Самарская область окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ после инцидента на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, передает его пресс-служба.

"Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены. Нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами. Переговорил с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым. Устраняются все отклонения от графика движения поездов. Часть маршрутов скорректированы и перенаправлены в обход. Регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ", - сообщил Азаров.

Отмечается, что министерству транспорта Самарской области поручено подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по маршрутам, где временно приостановлено движение. "По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами", - цитирует Азарова пресс-служба.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Жертв и пострадавших нет.

УФСБ России по области сообщило, что 4 марта 2024 года, в 06:13 (05:13 мск) поступило сообщение о взрыве в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщала, что движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск приостановлено. В оперативных службах ТАСС сообщили, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.