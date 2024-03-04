"Яндекс маркет" запустил собственный бренд товаров для животных

На площадке можно купить сухие корма Lapsville для собак разных пород и возрастов, позднее появятся сухие корма для котят и взрослых кошек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Яндекс маркет" начал продажи товаров для домашних животных под собственным брендом Lapsville, говорится в сообщении сервиса.

"Яндекс маркет" начал развивать собственное направление товаров для домашних животных под брендом Lapsville. В его ассортименте будут корма для кошек и собак, а также товары других категорий", - отмечается в сообщении.

Пока на площадке можно купить сухие корма данного бренда для собак разных пород и возрастов. Позднее появятся сухие корма для котят и взрослых кошек.

"Яндекс маркет" выпускает и другую продукцию под собственными брендами - бытовую технику, мебель и товары для дома. Кроме того, сервис запустил свой бренд компьютерной техники Lunnen.