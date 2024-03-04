Комитет СФ поддержал денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве

Учитывая решение Британии прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация документа "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий", говорится в сопроводительных документах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал на заседании в понедельник закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве и рекомендовал палате одобрить его на заседании 6 марта. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в заседании комитета.

Правительство СССР и правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписали документ в Москве 25 мая 1956 года, он вступил в силу в марте 1957 года. В соответствии с соглашением, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, соглашение имеет "преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют". В них также отмечается, что, учитывая решение Великобритании 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация документа "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации".