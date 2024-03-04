Еврокомиссия намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон напомнила, что, согласно плану Еврокомиссии RePowerEU, страны ЕС обязаны "полностью отказаться от российского газа к 2027 году"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

"Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям", - сказала Симсон.

"В прошлом году все министры поддержали это дополнение к нашей директиве о декарбонизированном газе и водороде", - отметила она.

Симсон также напомнила, что, согласно плану Еврокомиссии RePowerEU, страны ЕС обязаны "полностью отказаться от российского газа к 2027 году".

По оценкам европейских экспертов, после отказа большинства государств ЕС от закупок российского трубопроводного газа в 2022 году, за которые им пришлось бы платить в рублях, страны ЕС резко нарастили закупки российского СПГ.