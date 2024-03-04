Инвестиционная программа МОЭК на 2024-2026 годы составит 104 млрд рублей

Инвестиционной программой предусмотрены такие значимые инвестиционные проекты, как реконструкция насосно-перекачивающих станций (НПС) "Сетуньская", "Рощинская", "Люблинская"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил инвестиционную программу компании на 2024-2026 годы в общем размере 104 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На 2024 год утверждена инвестпрограмма в объеме 17 млрд рублей в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, по ней финансируются проекты реконструкции, модернизации и технического перевооружения тепловых сетей и инфраструктуры теплоснабжения. Также были приняты к сведению ее основные параметры на 2025-2026 годы, предусматривающие вложения в размере 31,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционной программой предусмотрены такие значимые инвестиционные проекты, как реконструкция насосно-перекачивающих станций (НПС) "Сетуньская", "Рощинская", "Люблинская", также в нее включен ряд других крупных инфраструктурных проектов. Будут продолжены работы по ликвидации так называемых "байпасов" (трубопроводов в надземной прокладке), что направлено на улучшение внешнего вида города.

Также совет директоров МОЭК утвердил объем инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей на 2024-2026 годы в размере 55,3 млрд рублей. По ней финансируются работы по прокладке новых и перекладке действующих теплосетей для подключения новых потребителей.

"В программу включены такие крупные инвестиционные проекты, в том числе инициированные правительством Москвы, как подключение к системе теплоснабжения городских объектов метрополитена, транспортно-пересадочных узлов, подключение комплексной застройки в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО), подключение учебных корпусов на территории МГУ им. Ломоносова на Ломоносовском проспекте, подключение объектов комплексной застройки "АМО ЗИЛ". Также в инвестиционную программу включено свыше 400 объектов, подключаемых в рамках программы фонда реновации жилищного фонда в городе Москве", - добавили в пресс-службе.

Мероприятия по подключению новых потребителей должны повысить эффективность теплоснабжения всей системы теплоснабжения Москвы. "Инвестпрограмма предусматривает ряд крупных IT-проектов в рамках выполнения в ближайшие три года стратегии цифровой трансформации и импортозамещения. Ее реализация позволит совершенствовать "цифровой каркас МОЭК" для обеспечения высокого качества технологических процессов при создании комфорта большого города", - резюмировал управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго" собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.

Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").