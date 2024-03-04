ЕС не может закрыть границы для поставок солнечных батарей из Китая

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее направил странам ЕС письмо с предложениями о мерах поддержки европейской промышленности, занимающейся производством солнечных батарей, чтобы повысить ее конкурентоспособность

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз пока не может закрыть границы для поставок солнечных батарей из Китая, поскольку они необходимы для выполнения задач зеленого перехода ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике.

"Мы пока не можем закрыть границы для китайских солнечных батарей, нам нужны все возможные батареи, чтобы достичь наших климатических целей. Мы должны решать вопрос, как поддерживать нашу промышленность перед лицом китайского экспорта", - заявила она.

Симсон подтвердила, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее направил странам ЕС письмо с предложениями о мерах поддержки европейской промышленности, занимающейся производством солнечных батарей, чтобы повысить ее конкурентоспособность по сравнению с китайской продукцией.