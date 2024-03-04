Мадрид призвал к общей позиции в ЕС по отказу от СПГ из России

В 2023 году Испания закупила 72 690 ГВт*ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт*ч в 2022 году

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен согласовать общую позицию относительно того, как страны - члены сообщества могут сократить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике.

Глава ведомства выступила за выработку Евросоюзом "совместного подхода к тому, как сократить или запретить импорт [СПГ] из России". "Нам нужно рассчитывать на общий подход со стороны ЕС, и мы будем на этом настаивать", - добавила она.

В 2023 году Испания приобрела 72 690 ГВт*ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт*ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года РФ стала третьим главным поставщиком газа в королевство.

Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022-2023 годах. По словам дипломата, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.