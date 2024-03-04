В Севастополе осенью 2024 года откроют первый объект культурного кластера

Для детей, которые обучаются в академии хореографии, все это время арендуют отдельные залы

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Академия хореографии - первый объект культурного кластера, который строится в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина, откроется и начнет занятия для детей осенью 2024 года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

"В Севастополе строится масштабный театр оперы и балета - красавец-театр, запроектирован известным австрийским архитектором Вольфом Приксом. Также он запроектировал художественный музей - это будет новое федеральное учреждение - Российская галерея искусств. <…> В сентябре уже будет начат учебный процесс, твердо уверены, что хореографическая академия, первый объект культурного кластера в Севастополе, начнет функционировать с осени 2024 года", - сказал Развожаев.

Как отметил глава города, объекты культурного кластера находятся в строительстве, при этом сами учреждения уже созданы министерством культуры и несколько лет проводят различные мероприятия, в том числе выставки, гастроли мировых звезд балета в Севастополе. Для детей, которые обучаются в академии хореографии, все это время арендуют отдельные залы.

В 2019 году президент России Владимир Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. В состав севастопольского культурно-образовательного комплекса войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств), вокруг будет создана зеленая зона. Комплекс займет почти 50 га в центре города.