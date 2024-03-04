Лоукостер "Победа" запустит рейсы в Киргизию в апреле

Киргизия станет шестым международным направлением, сейчас "Победа" летает в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению и Узбекистан

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" откроет рейсы из Москвы (Внуково) в Ош (Киргизия) с 26 апреля. Об этом говорится в сообщении авиакомпании. Это будет первый рейс "Победы" в Киргизию.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на новый международный рейс - из Москвы (Внуково) в Ош (Киргизия). Полеты по маршруту Москва - Ош начнутся 26 апреля 2024 года и будут выполняться ежедневно", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что Киргизия станет шестым международным направлением, сейчас "Победа" летает в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению и Узбекистан.