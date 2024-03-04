ИРИ выделит 2,8 млрд руб. на поддержку дебютных и молодежных проектов

Финансирование получат 88 проектов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") подвел итоги конкурса на создание молодежного контента и конкурса дебютов, поддержку в размере порядка 2,8 млрд рублей получат 88 проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ИРИ.

"Институт развития интернета (АНО "ИРИ") объявил победителей сразу двух отборов: конкурса на создание молодежного контента и конкурса дебютов. Сумма поддержки 88 проектов в рамках двух отборов составит около 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении. В рамках конкурса на создание молодежного контента будет поддержан 71 проект, почти половина из них - это проекты в блогосфере. По направлению "Видеоконтент" поддержку получат 14 сериалов, в "Мультиформатном контенте" - 24 проекта, в категории "Игры и ПО" - 4 программных продукта. Все проекты должны быть реализованы до 30 ноября текущего года.

Среди сериалов поддержку получат документальный фильм о Романе Костомарове "Роман Костомаров: рожденный дважды", веб-сериал о природе таланта и цене популярности "Залетела в тренды", молодежный веб-сериал "Многогранники" по одноименной книге Натальи Способиной, проект "Трудная", в центре которого история героини сериала "Новенький" Влады Тумановой, фантастический веб-сериал о киберспорте и мире подпольных сетевых игр "Жизнь одна".

Также в числе победителей - цикл видеороликов "Осталась одна Таня", интервью-шоу "Молодые родители", цикл лонгридов о молодых креативных россиянах "Свежий русский", мультиформатный проект "Русская игра: 10 инди-игр из России, в которые должен сыграть каждый" об истории популярных в стране и за рубежом отечественных игр, шоу "Хайканутые".

Среди проектов, посвященных многообразию и единству народов России, - второй сезон шоу "Стереотипы", авторское шоу "Большой Кавказ с Олегом Яновским" и мультиформатный проект "Лица Кавказа" об истории, культуре и современной жизни региона, серия роликов "Россия: ее народы и территории" об истории вхождения разных народов в российское государство.

Продолжение получат проект об отечественной фантастике "За ширмой тысячного ли", шоу о технических вузах "Ольга Вузова", реалити-шоу о молодых врачах "Уездный доктор", шоу об ученых "Наука для всех", проект для молодых мам "Все о родах" и другие. Поддержку также получат несколько игр: "Мифы Поволжья" на тему национальных сказок, "Сатурн" об освоении космоса и "Северный путь" о путешествии на Новосибирские острова.

Конкурс дебютных проектов

Победителями конкурса дебютов стали 17 проектов, которые были отобраны из 29 финалистов, допущенных до очной защиты перед экспертами конкурсного комитета. Каждый из участников получит до 3 миллионов рублей на один проект.

В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2019 года по направлениям "Сценарное мастерство", "Режиссура кино и телевидения", "Актерское искусство (мастерство)", "Анимация", "Реклама и связи с общественностью" и другим творческим специальностям. Заявки принимались на создание пилотного эпизода сериала (7-12 минут) или короткометражного фильма (3-25 минут).

Среди художественных фильмов - проект "О нерадивом отце и красной лошади", ленты "АБА И SON" и "Неприкасаемая", проект о ценности семьи "Черепаха", мультфильм о блокаде Ленинграда глазами детей - "Блокадные сказки Серафимы". В числе документальных работ - пилот сериала в жанре мокьюментари "Требуется хороший человек в парикмахерскую" о работниках сферы услуг, короткометражный фильм "Народы России. Горские евреи: свои среди своих" об истории появления горских евреев на Северном Кавказе, документальный фильм "Пустоцвет" о жизни молодых людей с ментальными особенностями и другие проекты.

Создавать контент будут студенты и выпускники ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Московского государственного института культуры, Института кино и телевидения (ГИТР), Московской школы нового кино, Киношколы TheOneFilm, Университета креативных индустрий Universal University и других учебных заведений. Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Владимир Хотиненко, Сергей Урсуляк, Карен Оганисян, Сергей Шумаков, Игорь Гринякин и другие.

Контент должен быть создан до 1 августа 2024 года и размещен, в первую очередь, на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков.