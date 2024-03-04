На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из РФ при запросе ЕС

Киев не будет сам вести переговоры об этом с Москвой, но готов говорить с европейскими странами, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабинета министров.

"Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС", - сказал он.

Шмыгаль при этом добавил, что Киев сам вести переговоры об этом с Москвой не собирается, но готов говорить с европейскими странами.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года. В Киеве ранее заявляли, что не намерены продлевать договоренности о транзите российского газа.