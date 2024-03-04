Посол РФ заявил, что вопрос с расчетами России и Турции еще не решен

Алексей Ерхов отметил, что "есть сектора, где ситуация получше, есть, где тяжелее"

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг расчетов между Россией и Турцией есть определенные результаты, но вопрос еще до конца не решен.

"Проблема во многом сохраняется. Продолжается интенсивная работа, в том числе с турецкими коллегами, по урегулированию вопроса. Главная задача - сохранить более или менее штатное функционирование системы расчетов между добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности - нашими и турецкими. Результаты есть, но неоднозначные", - сказал он ТАСС.

По его словам, "есть сектора, где ситуация получше, есть, где тяжелее". "Какие-то переводы где-то еще застревают, находятся, как говорится, в пути. Какие-то переводы, как сообщают нам партнеры, проходят. Конечно, нам важно знать обстановку в реальном времени", - сказал Ерхов. В связи с этим он предложил "российским компаниям, ведущим бизнес с турецкой стороной и терпящим убытки от сложившегося положения, информировать торговое представительство в Турции о каждом конкретном случае для принятия надлежащих мер" в ходе контактов с турецкой стороной.

Ранее Ерхов подтверждал ТАСС "наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". При этом он отмечал, что "необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне".

Источник ТАСС в банковской сфере республики в феврале подтвердил, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, наблюдающиеся с начала года, связаны с регуляционными мерами управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.