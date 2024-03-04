Казахстан и Россия прорабатывают 67 совместных проектов на $14 млрд

Премьер-министр республики Олжас Бектенов подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана и России прорабатывают 67 совместных проектов в разных отраслях экономики на общую сумму $14 млрд. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам переговоров в Москве премьер-министра республики Олжаса Бектенова с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Олжас Бектенов отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия. В настоящее время субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму $26,5 млрд. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на $14 млрд в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность. Благодаря совместным усилиям будет создано более 11 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Глава правительства Казахстана подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. "В рамках поэтапной работы до конца 2027 года будет проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы", - пояснили в пресс-службе.

Собеседники также обсудили вопросы расширения потенциала международного коридора Север - Юг, развития транспортной артерии с интенсивным использованием железнодорожного участка Казахстан - Туркмения - Иран. Казахстанской стороной были озвучены перспективные направления активизации сотрудничества в сфере АПК с приоритетом на глубокую переработку сельхозпродукции.

"Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", - уточнили в пресс-службе.