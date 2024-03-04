Курганский завод начал отгрузку 60 импортозамещающих мусоровозов для Москвы

Председатель совета директоров "Кургандормаша" Юрий Авдалов отметил, что за основу взяли импортные, преимущественно немецкие, образцы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Курганское предприятие "ИТМ Спецмашина" (входит в группу компаний "ИТМ Холдинг", является дочерним предприятием АО "Кургандормаш", расположено в индустриальном парке "ТОР"), начало отгрузку для Москвы 60 мусоровозов, созданных в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) взамен использовавшейся иностранной техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Буквально несколько лет назад это были разрушенные здания, сооружения, абсолютно разоренная площадка, а сейчас здесь делается передовая техника по образцам не хуже иностранных. Первая партия - 60 автомобилей из Кургана поставляется в Москву, <…> курганские машины будут работать в столице нашей родины", - приводит слова губернатора Вадима Шумкова пресс-служба.

Председатель совета директоров "Кургандормаша" Юрий Авдалов отметил, что мусоровоз изготовлен для российского рынка в рамках НИОКР по соглашению с Минпромторгом РФ. "За базу взяты были импортные образцы, преимущественно немецкие, которые превалировали на нашем рынке до начала СВО. <…> Мы увидели эту нишу, потенциал для развития, сделали аналог мусоровоза, который качественно отличается от всех имеющихся на рынке российских аналогов. Он полностью соответствует ремонтной базе импортного аналога, <…> эффективность работы данной техники минимум на 30% выше любого российского мусоровоза", - сказал Авдалов на отправке первой партии машин.

Вторая очередь индустриального парка "Территория областного развития" была открыта в феврале прошлого года на 13,6 га, первая очередь - это более 24 тыс. кв. м реконструированных готовых цехов. АО "Кургандормаш" - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники.