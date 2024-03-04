РГО за 10 лет направило более 2 млрд рублей на поддержку проектов за рубежом

По словам первого заместителя исполнительного директора общества Ильи Гурова, у РГО ежегодно реализуется около 500 проектов по всему миру

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Российское географическое общество (РГО) направило более 2 млрд рублей на грантовую поддержку проектов за рубежом. Об этом сообщил на площадке фестиваля в "Сириусе" первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

"Задача РГО - это предоставить молодым людям возможность повидать мир и повидать Россию. География - это наука, которая объединяет континенты и дает достоверные сведения. Только на гранты наших партнеров РГО за рубежом за эти годы, за 10 лет, выделено порядка 2,5 млрд рублей", - сказал он.

Гуров подчеркнул, что в разные годы представители разных стран были членами РГО, в том числе восточные султаны и один из представителей французской династии Бонапартов. По его словам, у РГО ежегодно реализуется около 500 проектов по всему миру, значительная доля этих проектов направлена на молодежную аудиторию.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.