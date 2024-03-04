Гросси не исключил вероятности встречи с Путиным в ходе визита в Москву

При этом глава МАГАТЭ не стал подтверждать намерение провести встречу с российским лидером до официального комментария российской стороны

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил вероятность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву.

"Во-первых, если у меня будет такая встреча на высоком уровне, я не исключаю, что будут обсуждаться и другие вопросы, так что я не приду с фиксированным списком пунктов. И, как это бывает, когда у меня встреча с мировым лидером, который несет ответственность, в частности, с государством, обладающим ядерным оружием, постоянным членом Совета Безопасности [ООН], я не могу исключить, что будут обсуждаться и другие вопросы", - отметил Гросси в ходе пресс-конференции после открытия очередной сессии Совета управляющих организации, комментируя вопрос о повестке переговоров в Москве.

"Когда речь идет о Запорожской АЭС, есть вопросы, связанные с эксплуатационным состоянием станции, будет ли она запущена или нет, какова идея в отношении внешних линий электропередачи, поскольку то, что мы видим, очень хрупкое", - перечислил глава МАГАТЭ вопросы для обсуждения в ходе визита в Россию.

"Учитывая уровень встречи, я бы ожидал, что Россия официально сообщит об этом. Идея такая есть, но, конечно, пока российское правительство не подтвердит это официально, я не должен делать этого сам. Но намерение такое есть", - сказал Гросси в ответ на просьбу подтвердить встречу с президентом РФ.

Гросси говорил, что направится в Россию 5 марта. Глава МАГАТЭ отметил, что в ходе предстоящей поездки в Москву он намерен обсудить вопросы военной активности в районе Запорожской АЭС. Изначально визит главы МАГАТЭ в Москву был запланирован на середину февраля, после его посещения Киева и Запорожской АЭС, но неоднократно переносился. Ранее сообщалось о намеченной встрече Гросси с главой Росатома Алексеем Лихачевым.