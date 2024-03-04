Еврокомиссия не готова блокировать поставки российского зерна в страны ЕС

Представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что "Евросоюз не вводил санкции против российского зерна"

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не готова блокировать поставки российского зерна в страны ЕС или вводить другие санкции против российской аграрной продукции. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопросы польских журналистов.

"Вы знаете, что Евросоюз не вводил санкции против российского зерна. Для нас остается абсолютным приоритетом сохранение доступа российского зерна на мировой рынок, что важно для наших партнеров во всем мире, - сказал Мамер. - Мне пока нечего добавить к этой позиции".

Так он отреагировал на вопрос польского журналиста о том, намерена ли Еврокомиссия блокировать поставки в страны Евросоюза российского зерна.

Начиная с весны 2022 года российская сторона неоднократно заявляла о задержках и блокировании в портах стран Евросоюза российских поставок продовольствия в третьи страны, которые были связаны не с прямыми санкциями против российской аграрной продукции, а с различными ограничениями перевозок и, как следствие, разрушением цепочек поставок в Европейском регионе.

В Польше уже несколько месяцев продолжаются протесты аграриев против бесконтрольного ввоза в страну украинского зерна, что привело к падению закупочных цен и поставило местных фермеров на грань выживания.