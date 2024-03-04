Суммарная экономическая отдача от "Большого кольца" метро Москвы превысила 2,1 трлн рублей

Ожидается, что до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит 7,2 трлн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Суммарная экономическая отдача от Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена с начала ее строительства в 2012 году превысила 2,1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Суммарная экономическая отдача от Большой кольцевой линии метро с начала строительства и до 2023 года включительно составила 2,1 трлн рублей - именно столько дополнительных налогов поступило в бюджет Москвы (0,83 трлн рублей), в федеральный бюджет и внебюджетные фонды (1,23 трлн рублей). По оценкам, до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит 7,2 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Также в мэрии заявили, что в планах правительства Москвы - дальнейшее развитие транспортного каркаса города. "В 2024-2026 годах намечено построить Троицкую линию метро, а также 265 км новых дорог и перейти к активному строительству Рублево-Архангельской линии. Кроме того, Москва примет активное участие в развитии Центрального транспортного узла. Благодаря развитию ж/д транспорта до шести раз снизится время ожидания поездов, связывающих столицу с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России", - заключили в пресс-службе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за первый год работы БКЛ по ней было совершено более 340 млн поездок. По будням линией пользуются более 1,3 млн пассажиров. Мэр отмечал, что БКЛ спроектировали так, чтобы по максимуму разгрузить Кольцевую линию метро и центральные участки радиальных линий.

По его словам, новая линия дала импульс развитию прилегающих территорий. С 2013 по 2030 год общий объем частных инвестиций в строительство технопарков, офисных и торговых центров, кварталов современного жилья возле БКЛ составит около 5,2 трлн рублей.