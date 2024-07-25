Госдума обсудит законопроект о запрете рекламы у экстремистов

Также в повестку заседания войдет проект заявления с осуждением позиции израильского парламента, выступившего против создания палестинского государства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, и на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ, а также о защите прав пользователей, у которых есть онлайн-подписки. Кроме того, в повестку заседания включен проект заявления с осуждением позиции Кнессета (израильского парламента), выступившего против создания палестинского государства.

Законопроект о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ, парламентарии рассмотрят в первом чтении. Инициативу внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов в июне. Согласно документу, в законе "О рекламе" предлагается установить, что распространение рекламы не допускается "на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности". Запрет рекламы также предлагается распространить на ресурсы, доступ к которым ограничен по закону РФ.

Помимо этого, депутаты обсудят проект заявления Госдумы с осуждением позиции Кнессета, выступившего против создания палестинского государства. Инициатива была внесена в палату парламента комитетом Госдумы по международным делам. По мнению депутатов, израильский парламент грубо нарушает принципы и нормы международного права, составляющие основу ближневосточного урегулирования, а также многочисленные юридически обязывающие резолюции Совета Безопасности ООН, провозгласившего в качестве решения палестинской проблемы создание двух суверенных государств - Израиля и Палестины. Тем самым, как указано в проекте заявления, израильские депутаты перечеркивают многолетние усилия мирового сообщества по установлению мира и спокойствия на Ближнем Востоке, ключевым фактором которых является справедливое решение палестинской проблемы.

В связи с этим, согласно документу, депутаты Госдумы призывают парламенты государств мира и международные парламентские организации осудить позицию Кнессета и "приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития в Палестине, усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов политическими и дипломатическими средствами, используя в том числе потенциал парламентской дипломатии, межпарламентских контактов и сотрудничества".

Защита прав владельцев онлайн-подписок

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав пользователей, у которых есть онлайн-подписки. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Речь идет о таких сервисах, как онлайн-кинотеатры, приложения для прослушивания музыки или чтения электронных книг. В пятой части случаев потребители не получают от компаний уведомления о наличии подписки и снятии средств за нее, а сами компании при этом ссылаются на отсутствие такой обязанности, оставляя россиян в уязвимом положении, пояснил ранее один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин ("Единая Россия"). Чаще всего пользователи попадают в "подписочные ловушки" из-за отсутствия уведомлений от сервисов о продлении подписки или ненадлежащего их содержания. Кроме того, в некоторых случаях пользователь просто не может найти способ отписаться, так как компании делают этот путь сложным с технической стороны.

Документом вводится обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от подписки. Роскомнадзор будет наделен полномочиями по контролю за тем, чтобы информация о способах отписки была корректно прописана на сайте того, кто предоставляет услугу.