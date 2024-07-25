Семь крупнейших IT-компаний США за сутки потеряли $770 млрд капитализации

Индекс Nasdaq достиг худшего с октября 2022 года показателя

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Рынок акций США закрылся в среду падением, индексы S&P 500 и Nasdaq снизились до худших с 2022 года показателей, а семь крупнейших IT-гигантов за день потеряли $770 млрд капитализации. Об этом сообщил журнал Forbes.

Падение базового индекса S&P 500 на 2,3% стало самым значительным с декабря 2022 года. Снижение Nasdaq на 3,6% стало худшим с октября 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones понес более мягкие потери - 1,3%.

Кроме того, в среду наблюдалось падение акций компаний Tesla (12%), Alphabet (5%) и Visa (4%). Также стремительно упали акции Amazon, Apple, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft и Nvidia. По оценкам Forbes, рыночная стоимость семи крупнейших IT-компаний США (все перечисленные выше, кроме Visa) уменьшилась в общей сложности на $770 млрд.