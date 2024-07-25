В Думе предложили ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобожденные города

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пояснила, что таким образом можно закрепить память о погибших бойцах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения погибших героев спецоперации на Украине и освобожденных в ходе СВО городов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи", - говорится в письме.

Ранее регулятор сообщил, что в 2021 - 2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. По словам Лантратовой, действующий план обновления денежных купюр был разработан до начала специальной военной операции.

По ее мнению, на банкнотах разного достоинства могут быть изображены следующие города: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, 1 000 рублей - Донецк, 2 000 рублей - Авдеевка, 5 000 рублей - Мариуполь. "На аверсе монет с номиналом 5 и 10 рублей предлагается изображать портреты погибших участников СВО, удостоенных высшего звания Герой Российской Федерации за свои подвиги. Например, Владимир Артемович Жога, Олег Александрович Шипицин, Адам Ерахович Хамхоев, Александр Сергеевич Досягаев, Алексей Юрьевич Нагин, Алексей Николаевич Осокин и другие герои, сражавшиеся и отдавшие свои жизни в борьбе с неонацистским киевским режимом", - добавляет она.

Кроме того, депутат предлагает на аверсе монет с номиналом один и два рубля изобразить военная технику РФ. "Например, танки Т-90М "Прорыв", БМПТ-72 "Терминатор", ТОС-1А "Солнцепек", бомбардировщик Ту-95 и другие виды вооружений", - сказано в письме.