В Москве впервые пройдет форум янтарной отрасли

В рамках мероприятия состоится крупнейшая в стране выставка, на которой переработчики янтаря представят свои изделия

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат впервые проведет форум янтарной отрасли AmberForum в Москве. Он пройдет в 57-м павильоне ВДНХ с 31 июля по 3 августа, сообщила пресс-служба предприятия.

"Янтарный комбинат Ростеха впервые проведет AmberForum в Москве. Площадкой для VIII Международного янтарного форума станет ВДНХ. На культурно-деловом мероприятии участники смогут ознакомиться с этапами зарождения янтарной отрасли в России, увидеть уникальные самородки и доисторические инклюзы, принять участие в экспертной сессии и аукционе редких камней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тематика AmberForum 2025 года и его слоган "Янтарная сила России: от Победы к победам" неразрывно связаны со знаковой для страны датой - 80-летием Победы. Организатор форума - Янтарный комбинат Ростеха появился благодаря победе в Великой Отечественной войне. Предприятие образовано в 1947 году на базе Кенигсбергской мануфактуры. Фактически в этот день зародилась отечественная янтарная отрасль, отмечается в сообщении пресс-службы.

В рамках форума пройдет крупнейшая в стране выставка, на которой ведущие переработчики представят свои изделия. Впервые состоятся модные показы одежды с янтарем. Для гостей проведут мастер-классы по сборке украшений и созданию сувениров из янтаря - комбинат доставит на ВДНХ для этих целей несколько тысяч янтарных бусин и десять килограммов янтаря мелких фракций.

"Янтарный форум по традиции проводился в Калининградской области, где сосредоточено 90% разведанных запасов самоцвета. И с каждым годом мы наблюдали, как растет интерес к AmberForum, в том числе среди зарубежных партнеров и туристов. Поэтому мы решили расширить географию форума и провести его в Москве. <...> На форум комбинат привезет порядка 5 тыс. янтарных украшений. Одним из главных событий станет проведение единственного в мире аукциона редкого янтаря. На торги мы выставим 20 уникальных образцов камня весом более килограмма и 20 инклюзов с включениями флоры и фауны. Аукцион будет открытым. Увидеть доисторические инклюзы и самородки сможет любой желающий", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

В рамках деловой программы форума участники обсудят подготовку кадров для отрасли, импортозамещение при добыче и обработке камня, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, на мероприятии будет обсуждаться Стратегия развития янтарной отрасли России и другие вопросы.

Об организаторе форума

Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. За последние десять лет комбинат при поддержке Ростеха увеличил объем добычи балтийского камня больше, чем вдвое. В 2024 году добыто 627 тонн сырца, что стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения, разработка которого ведется предприятием. Объем собственной переработки за последние два года увеличился в два раза и достиг 25 тонн в год. С 2015 года в развитие комбината инвестировано более 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного комплекса.