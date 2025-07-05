Представитель ЮГК опроверг задержание Струкова

Президент "Южуралзолота" не планирует выезжать за границу, сообщил сотрудник компании

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков в субботу находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве, его не задерживали. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", - рассказал представитель ЮГК.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что президент, крупнейший акционер компании "Южуралзолото" и депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков задержан при попытке покинуть страну, несмотря на судебный запрет.

Ранее Струков заявил ТАСС, что в настоящее время находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранительных органов. Из банка данных исполнительных производств следует, что на его имущество наложен обеспечительный арест.

Об иске Генпрокуратуры РФ

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В настоящее время холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 54 млрд рублей, прибыль - 34 млрд рублей. В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".

Всего в иске содержатся требования к восьми людям, которые выступают ответчиками, и пяти компаниям, выступающим третьими лицами.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.