В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения

Самолеты не принимали и не выпускали

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово, Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о снятие ограничений в аэропортах.

"В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (00:13 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.