Силуанов: страны БРИКС обсуждали использование ЦФА в трансграничных расчетах

Министр финансов России отметил, что тему будут продолжать развивать

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС обсудили использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют в трансграничных расчетах. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Да, этот вопрос обсуждался, поэтому использование цифровых финансовых активов и цифровых валют как элемента расчетов рассматривался в ходе дискуссии и в ходе сессии Центральных банков. Договорились о том, что тема будет продолжать развиваться, поскольку новые финансовые инструменты, они в повестке БРИКС должны, очевидно, присутствовать. Вопросы трансграничных платежей с использованием цифровых возможностей и использование цифровых финансовых активов для расчетов - это была одна из тем повестки дня Центральных банков", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.