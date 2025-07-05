В аэропорту Нижнего Новгорода за сутки отменили 12 рейсов

Работает усиленная смена сотрудников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. В аэропорту Нижнего Новгорода отменили 12 рейсов за 5 июля, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

"Только что посетил временно закрытый для приема и выпуска воздушных судов из-за ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). На месте обсудил ситуацию с исполнительным директором воздушной гавани Эдуардом Кошенсковым, представителем "Аэрофлота" Александром Тихоновым. В аэропорту отменено 12 рейсов за 5 июля", - говорится в сообщении.

Представитель агентства также отметил, что в аэропорту работает усиленная смена сотрудников, обстановка в терминале спокойная. В настоящее время в нем находится около 500 человек (при пропускной способности 900 человек). Пассажирам оказываются услуги по ФАП-82 и предоставляются гостиницы.

После снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия") и в Самару (Red Wings). Оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде, добавил он.