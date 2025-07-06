На экс-главу службы утилизации ГАБТУ Минобороны возбудили второе дело

Илью Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, сообщила адвокат Юлия Нитченко

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илья Тимофеев, фигурант дела о взятке, обвиняется также в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. "б", ч. 2, ст. 285.4 УК РФ). Об этом ТАСС сообщила адвокат Юлия Нитченко.

"Илья Тимофеев заканчивает ознакомление с материалами дела по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, связанного с заключением пяти госконтрактов. Дело готово к передаче в суд", - сказала адвокат.

По ее словам, новое обвинение касается заключения пяти госконтрактов между Минобороны РФ и компанией "Спецтехника". Оно связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении бывших топ-менеджеров ремонтной компании Олега Иванова и Игоря Миронова по факту злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой и повлекшего тяжкие последствия (п. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ полковник Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. Его арестовали и предъявили обвинение в вымогательстве получения взятки в размере 2 961 800 рублей за совершение входящих в его полномочия действий в пользу коммерческой организации, а также в покровительстве при исполнении государственного контракта с вымогательством взятки. Позже уголовное преследование по обвинению в покушении на взятку было прекращено. В последней редакции военного следствия у Тимофеева оставалось обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).