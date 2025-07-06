АТОР: возобновление авиасообщения с США может занять продолжительное время

Глава организации Майя Ломидзе на примере открытия рейсов в Саудовскую Аравию объяснила, что не стоит брать в расчет объявление о скором возвращении авиаперевозок в Соединенные Штаты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США может занять продолжительное время. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы уже два года говорим про возможность открытия прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. И только сейчас в расписании Шереметьево появились такие рейсы. Пока без времени, без слотов, без стоимости билетов. С США, я подозреваю, что это может занять какое-то продолжительное время", - сказала Ломидзе.

"Поэтому объявление о том, что скоро откроется прямое авиасообщение, я на месте пассажиров не стала бы брать в расчет", - подчеркнула она.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года.