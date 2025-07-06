Эксперты: мессенджер Max может превзойти WeChat и стать "мягкой силой" России

Преимуществом российской разработки станет объединение различных сервисов в одном приложении, уверены специалисты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мессенджер Max сможет превзойти WeChat, а также стать элементом "мягкой силы" и шагом к цифровому суверенитету России. Такое мнение выразили ТАСС эксперты.

"Мессенджер Max сначала станет русским WeChat, а затем сможет и превзойти его. Основания для этого есть - в России умеют создавать масштабные IT-проекты: от поисковиков и соцсетей до финтеха и маркетплейсов. Иностранцы почти не видят всего этого. Но если сервисы объединить в одном удобном приложении на базе мессенджера - потенциально это очень сильный цифровой бренд", - заявил преподаватель дисциплины блогинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

По его мнению, Max может стать российским продуктом, о котором будут говорить за пределами страны как о чем-то действительно продуманном, удобном и технологичном. "Кроме того, мы сейчас наблюдаем моду на все русское, отечественное, а если продукт еще и отличного качества, а также получил поддержку Президента РФ Владимира Путина, то его ожидает большой успех", - сказал эксперт.

Развитие мессенджера сильно повлияет на позиции России на мировом уровне, убежден юрист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади. "Мы выходим с юридического поля на геополитическое, но связь прямая, а именно: успешный отечественный мессенджер - это элемент "мягкой силы" и шаг к реальному цифровому суверенитету. Сегодня тот, кто контролирует информационные потоки, контролирует умы", - подчеркнул он.

"Собственная платформа, популярная хотя бы в странах ЕАЭС, БРИКС и на других дружественных рынках, создает альтернативное информационное пространство. Это экспорт не только технологии, но и своей юрисдикции, своих правил игры", - заключил Григоради.

В настоящее время VK разрабатывает на базе мессенджера одноименную цифровую платформу. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем предполагается интегрировать Max с "Госуслугами".