Патрушев: Россия создает качественно новую конкурентоспособную морскую технику

Председатель Морской коллеги отметил, что предприятия морского и речного транспорта страны успешно и эффективно обеспечивают внутренние и международные перевозки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия обновляет парк водного транспорта, создает качественно новую конкурентоспособную морскую технику. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днем работников морского и речного флота.

"Президентом России и правительством страны принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее развитие водного транспорта. Обновляется парк морских и речных судов, создается качественно новая конкурентоспособная морская техника, вводятся высокотехнологичные портовые мощности, модернизируются гидроузлы и судоремонтные предприятия, реализуется транзитный потенциал транспортных коридоров", - сказал он.

Патрушев отметил, что предприятия морского и речного транспорта страны успешно и эффективно обеспечивают внутренние и международные перевозки, способствуют развитию внешнеторговых связей и укреплению экономического потенциала государства.