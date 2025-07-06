Росавиация: авиатранспортная система России справляется с вмешательством извне

У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, заявили в федеральном агентстве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росавиация на фоне временных ограничений в работе некоторых российских аэропортов заявила, что авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне, ситуация управляема.

Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково), Тамбов (Донское), отмечает Росавиация.

"Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны. Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний отрасли, подчеркивает агентство.

О работе аэропортов Пулково, Шереметьево и Чкалов

Как отмечает Росавиация, по данным на 18:00 мск, в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18:00 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С - 11 рейсов.

Пулково на 18:00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов.

В нижегородском аэропорту Чкалов (Стригино), который столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями на работу, на 18:00 мск в отменено на прилет и вылет 26 рейсов, остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов. "Его смены также усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия", - говорится в сообщении. При этом Росавиация отмечает, что между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6-8 июля в наличии есть почти 9 тыс. свободных мест, а при необходимости количество будет увеличено.

"В целом по другим аэропортам страны ситуация штатная", - отмечает агентство.

При этом Росавиация на фоне задержек рейсов предупредила авиакомпании о необходимости соблюдения авиаправил, в том числе в части предоставления пассажирам питания и мест в гостиницах.

"Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, напоминает Росавиация.