The Information: TikTok разрабатывает новую версию приложения для США

По данным портала, новое приложение пока носит рабочее название M2

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты социальной сети TikTok ведут разработку нового приложения для американского рынка на замену существующему из-за потенциальной блокировки сервиса в США, сообщает портал The Information со сслыкой на источники.

По его сведениям, новое приложение пока носит рабочее название M2, руководство социальной сети намерено разместить его в американских магазинах приложений 5 сентября.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у компании ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели". Как сообщил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, Пекин в вопросах, касающихся TikTok, будет следовать законам и правилам КНР.

Трамп 19 июня объявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Предыдущий президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать потенциальных покупателей 50% акций TikTok.