"Россия" корректирует рейсы из-за временных ограничений в Пулково

Службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать сдвиги расписания

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" вынужденно вносит изменения в расписание рейсов из-за повторного введения временных ограничений в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Все задействованные службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло, в разделе управления бронированием на сайте "Аэрофлота" и быть внимательными к объявлениям по громкой связи в аэропорту.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров является приоритетом.