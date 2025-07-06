Шереметьево принял на запасной аэродром 11 рейсов, следовавших в Петербург

Пресс-служба аэропорта сообщила, что пассажиров обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево принял на запасной аэродром 11 рейсов, следовавших в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

"В связи с закрытием аэропорта Пулково аэропорт Шереметьево принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - говорится в сообщении.