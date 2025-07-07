Лавров: создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось

По словам главы МИД РФ, речь шла о повышении роли национальных валют и новой инвестиционной платформе, трансграничной платежной инициативе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Создание валюты БРИКС в отношении платежей в объединении никогда не обсуждалось. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"В отношении платежей как таковых никогда в БРИКС создание валюты не обсуждалось", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос. Лавров пояснил, что речь шла о повышении роли национальных валют и новой инвестиционной платформе, трансграничной платежной инициативе.

"Все это в комплексе создает такое меню возможностей для избежания зависимости от доллара, да и от евро тоже", - отметил глава российского дипведомства.

Лавров напомнил, что первый импульс работе по альтернативным платежным платформам был придан на саммите объединения в Йоханнесбурге в 2023 году, где президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва инициативно продвигал эту тему. "Бразильские предложения шли достаточно далеко и уже предлагали в декларации расписать конкретные формы функционирования возможного механизма альтернативных платежных платформ. Но в итоге было поручено центральным банкам и министерствам финансов подготовить предложение о таких платформах, которые позволили бы рассчитываться, использовать систему взаимных платежей, не зависящую от доллара", - добавил министр.

Лавров также указал, что 90% расчетов в торговых и финансовых отношениях со странами БРИКС проводится в национальных валютах. "По-моему, это очень хорошая гарантия, и такой процесс развивается и с другими государствами. Это все последствия тех действий, которые предпринимались, по сути дела, ради наказания, в данном случае Российской Федерации, чтобы разрушить все принципы, на которых зиждилась международная торговля, международные инвестиции, включая неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности, добросовестную конкуренцию. Все это было отброшено в один момент, и сейчас идет процесс фрагментации тех структур, которые в эпоху глобализации были созданы по американским лекалам и ни у кого не вызывали отторжения, пока ими не стали злоупотреблять", - заключил он.