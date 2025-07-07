Паслер: более 150 предприятий работают над созданием поезда для ВСМ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выразил уверенность, что регион справится со всеми поставленными перед ним задачами, в том числе связанными с микроэлектроникой, атомной и оборонной промышленностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 150 предприятий совместно участвуют в создании первого в РФ электропоезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ), который разрабатывается на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

"Высокоскоростные локомотивы, которые делаются [в Свердловской области]. Сложнейшая задача, которая реализуется здесь, в Верхней Пышме. Более 150 предприятий работают над решением этой непростой задачи, первой в стране", - сказал он на итоговой коллегии Минпромторга РФ, проходящей на площадке выставки "Иннопром-2025".

Паслер также выразил уверенность, что Свердловская область справится со всеми поставленными перед ней задачами, в том числе связанными с микроэлектроникой, атомной и оборонной промышленностью.

Ранее "Российские железные дороги" подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания.

Максимальная достигаемая скорость поезда - 400 км/ч, а скорость в эксплуатации - 360 км/ч. В феврале вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут получены и сертифицированы в 2027-м - начале 2028 года. Планируется, что после этого предприятие приступит к серийному производству.