"Почта России" может не выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров госкомпании рекомендовал единственному акционеру почтового оператора принять такое решение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру почтового оператора (Росимуществу) не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов госкомпании.

"Рекомендовать единственному акционеру АО "Почта России" по итогам работы за 2024 год дивиденды не начислять и не выплачивать", - сказано в материалах.

Учредитель "Почты России" - Российская Федерация. От имени государства полномочия акционера осуществляет Росимущество.

Единственный акционер "Почты" решал не производить выплату и за 2022-2023 годы. В августе 2022 года правительство РФ распорядилось подготовить директиву о рекомендации невыплаты дивидендов "Почты России" и по итогам 2021 года. Позднее совет директоров "Почты России" также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако об утверждении решения о невыплате дивидендов не объявлялось.

Чистый убыток "Почты России" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году составил 20,6 млрд рублей. В пресс-службе "Почты" объясняли, что оператор остается под давлением санкций и стоимости обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки.

Общая выручка госкомпании по итогам 2024 года составила 219 млрд рублей против 212 млрд рублей в 2023 году (рост на 3%). Также в компании отмечали, что в 2024 году увеличили производительность труда почти на 17% и сдержали рост расходов на уровне ниже инфляции.