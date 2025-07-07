Лавров: США придется учитывать, что позиции доллара в мире ослабли

Глава МИД РФ отметил, что Соединенные Штаты при демократах стали "грубо злоупотреблять" положением доллара в мировой экономике и финансовой системе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам придется учитывать, что доверие к доллару в мире упало, роль валюты подорвали на долгие годы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Министр отметил, что Соединенные Штаты при демократах стали "грубо злоупотреблять" положением доллара в мировой экономике и мировой финансовой системе. "Не зря еще в период подготовки к инаугурации [американский] президент [Дональд] Трамп прямо обвинил [экс-президента США Джо] Байдена и его администрацию в том, что они подорвали роль доллара на долгие годы, придется теперь учитывать, что доверие к нему упало. На самом деле так оно и есть", - отметил Лавров.

Комментируя предупреждение Трампа о том, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины, министр указал, что это лишний раз подтверждает прекращение функционирования модели глобализации, продвигаемой США.

"Президент Трамп не скрывает своих целей, он отстаивает интересы Соединенных Штатов, прежде всего экономические, в сфере инвестиций, торговли, он этого не скрывает. Это означает, что лишний раз подтверждается вывод о прекращении функционирования той модели глобализации, которую Соединенные Штаты в неолиберальном контексте продвигали долгие-долгие годы и которая на какой-то период была всеми акцептована", - отметил глава дипведомства.