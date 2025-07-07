В ЛНР намерены создать три индустриальных парка

Министр промышленности и торговли республики Владислав Варшавский сообщил, что в отдельных случаях необходимо провести "процедуру узаконивания земельных участков"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Три индустриальных парка в ближайшее время создадут в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром" министр промышленности и торговли республики Владислав Варшавский.

"На сегодняшний момент у нас подписаны три соглашения о намерениях о создании индустриальных парков. Все исключительно сейчас в начале пути. Это достаточно сложная и трудоемкая процедура по созданию парка. И по нашим самым оптимистичным прогнозам в ближайшие годы у нас появятся индустриальные парки на территории республики", - сказал он.

Варшавский уточнил, что в отдельных случаях необходимо провести "процедуру узаконивания земельных участков", параллельно власти региона ведут работы по привлечению резидентов.

При этом в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на Варшавского сообщили, что два индустриальных парка появятся в регионе в городах Стаханов и Алчевск. Они будут называться "Стахановец" и "Металлург" соответственно. Все мощности под данные индустриальные парки "возведут с нуля". "Локализация вполне понятна - удобная логистика, близость к промышленным центрам. На создание каждого из этих индустриальных парков будет инвестировано более 1 млрд рублей. Инвестиционный период составляет 12 лет", - приводятся слова Варшавского в Telegram-канале регионального кабмина.

К работе в "Стахановце" и "Металлурге" региональные власти планируют привлечь более 40 резидентов.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.