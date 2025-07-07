Число задержанных рейсов на вылет из аэропорта Сочи сократилось до 16

Задержки произошли из-за ограничений в аэропортах Поволжья, Петербурга и Москвы

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Число рейсов, задержанных на вылет в аэропорту Сочи, сократилось с 38 до 16. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Вылет 38 рейсов был задержан в аэропорту Сочи на 11:00 мск в понедельник из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, задержки произошли на фоне временных ограничений, вводимых в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга в течение последних суток. Авиакомпании корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети.

По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживается вылет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, и Тюмень, а также рейс компании "Северный ветер" (Nord Wind) в Тюмень и Омск. Также задержаны рейсы авиакомпании "Победа" в Пермь и Новосибирск, "Ираэро" - в Пензу, "Нордстар" (Nordstar) - в Челябинск. Помимо этого задерживаются рейсы в Санкт-Петербург авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Смартавиа".