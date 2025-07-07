Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,62%

Курс юаня снизился до 10,83 рубля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 1,62%, до 2 756,14 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,48% - до 1 102,97 пункта. Курс юаня снизился на 11 коп. до 10,83 руб.

"Индекс Мосбиржи открыл неделю ниже 2 800 пунктов и отступал в течение основной торговой сессии. Геополитика не принесла позитивных сигналов за последние дни, скорее наоборот - президент США на выходных пригрозил странам введением дополнительных пошлин в размере 10% за поддержку БРИКС. Отсутствует ясность с продолжением мирных переговоров с Украиной", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции ретейлера "Магнит" (+0,9%), вероятно, в связи с ожидаемыми переменами в управлении после сегодняшней полной смены советом директоров состава правления компании", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции МТС (-13,6%) в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов.

Прогноз на 8 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что во вторник курс доллара будет колебаться на уровне 78,5-79 руб., юаня - в диапазоне 10,9-11 руб., индекс Мосбиржи будет находится в диапазоне 2 725 - 2 825 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 8 июля: 77-79, 91-93 и 10,8-11,3 руб. соответственно.