Мишустин 8 июля посетит промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Премьер выступит на главной стратегической сессии выставки "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 июля прибудет на XV международную промышленную выставку "Иннопром-2025" в Екатеринбург.

Председатель правительства выступит на главной стратегической сессии выставки "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

В мероприятиях также примут участие первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.