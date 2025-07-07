В аэропортах Пулково, Стригино и Шереметьево расписание продолжает стабилизироваться

Обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Расписание рейсов в аэропортах Пулково, Стригино (Нижний Новогород) и Шереметьево продолжает стабилизироваться, практически не отмечаются скопления пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

"Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет", - говорится в сообщении.

К 20:00 мск столичный аэропорт Шереметьево обслужил на прилет и вылет 562 рейса, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково - 442 рейса, а нижегородская авиагавань Стригино - 38 рейсов, сообщили в Росавиации со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

"В целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются. Перевозчикам крайне важно продолжать эту работу в полном объеме. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - добавили в Росавиации.