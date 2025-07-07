Трамп подпишет указ о переносе дедлайна по торговым соглашениям

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что указ переносит крайний срок по торговым соглашениям с 9 июля на 1 августа

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подпишет 7 июля указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, который переносит крайний срок [по торговым соглашениям] с 9 июля на 1 августа", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Ливитт добавила, что помимо Республики Корея и Японии, в отношении которых американские власти вводят с 1 августа таможенные пошлины в размере 25%, еще около 12 государствам будут направлены уведомления от Трампа о введении дополнительных тарифов.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.