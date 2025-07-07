США вводят с августа пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана

Если Астана решит ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то он увеличит свою тарифную ставку, указал американский президент Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он опубликовал в Truth Social тексты посланий в адрес лидера Казахстана, в котором обозначается этот уровень пошлин. При этом отмечается, что если Астана решит ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Астана, предупредил Трамп.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.