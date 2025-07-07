Трамп подписал указ о прекращении субсидий в солнечную и ветровую энергетику

В документе эти источники энергии названы дорогими и ненадежными

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику. Документ распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Как следует из указа Трампа, "федеральное правительство США на протяжении слишком долгого времени вынуждало налогоплательщиков субсидировать дорогие и ненадежные источники энергии". В документе подчеркивается, что распространение проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики "вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии", а также "нарушает работу электросетей".

Кроме того, согласно позиции американского правительства, субсидии в сфере зеленой энергетики "угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку ставят их в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными противниками".

Как следует из указа, в течение 45 дней с момента подписания Трампом законопроекта о госрасходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга, министр финансов США Скотт Бессент должен принять все необходимые меры с целью прекращения налоговых отчислений в сферe солнечной и ветровой энергетики. Законопроект Трамп подписал 4 июля.