Bloomberg: ЕС готовит пошлины на товары из США на €116 млрд

При этом Евросоюз все еще надеется достичь сделки по минимизации взаимных тарифов, отмечает агентство

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз готовится к введению пошлин на товары из США на €116 млрд в год, но еще продолжает надеяться достичь сделки по минимизации взаимных тарифов, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Евросоюз подготовил два блока пошлин - минимальный набор "тарифов на американский экспорт, объемом €21 млрд, включая сою, некоторые аграрные продукты и мотоциклы". Эти пошлины ЕС угрожает ввести, если США не откажутся от 10-процентных тарифов на европейские сталь, алюминий и автомобили, действующих в настоящее время.

Максимальный пакет пошлин рассчитан еще на €95 млрд, в него войдут "все ключевые категории американского экспорта, включая самолеты "Боинг", автомобили, бурбон". Он будет использован, если США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт. Изначально предполагалось, что эти пошлины будут введены 9 июля, и именно 9 июля Еврокомиссия определила как крайний срок для достижения соглашения США. Однако 7 июля Белый дом объявил, что отложит введение пошлин до 1 августа, что дает Брюсселю и Вашингтону еще три недели на согласование возможной сделки.

Bloomberg утверждает, что если ЕС и США не достигнут сделки к 1 августа, американские пошлины на европейскую продукцию могут достичь 50%.

Молчание Еврокомиссии

На брифинге в Брюсселе 7 июля представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отказался отвечать на все вопросы журналистов относительно деталей торговых переговоров с США, заявив лишь, что "переговоры продолжаются", и что "позиция Еврокомиссии остается неизменной - она нацелена на достижение сделки и сведение взаимных тарифов к нулю".

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который курирует эти переговоры, в последние недели резко снизил свою медийную активность. Брюссельские аналитики расходятся в оценках происходящего: проамериканские эксперты считают это знаком близости провала переговоров, проевропейские выражают оптимизм и надежду на "соглашение в последний момент".

Пошлины Трампа

7 июля Трамп уведомил лидеров ряда стран о планах ввести с 1 августа пошлины на импорт их продукции, среди них Казахстан (25%), Республика Корея (25%), Япония (25%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Лаос (40%), Мьянма (40%).