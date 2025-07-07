"Известия": кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки

Поправки к закону обяжут продавцов обеспечивать возможность запрета на использование реквизитов карт, если пользователь удалил их из личного кабинета

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону "О защите прав потребителей", которые предусматривают запрет на автоматические списания с банковских карт при оплате онлайн-подписок без согласия клиента. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ в распоряжении издания.

Поправки обяжут продавцов обеспечивать возможность запрета на использование реквизитов карт, если пользователь удалил их из личного кабинета.

Документ, устанавливающий новые правила списания средств за онлайн подписки, был внесен в Госдуму летом 2023 года и принят в первом чтении в сентябре 2024 года. После доработки с учетом замечаний правительства его поддержала правкомиссия 7 июля. Изменения затронут сервисы с ежемесячной оплатой, включая онлайн-кинотеатры и программы лояльности.